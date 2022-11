FMLL – 20 November 2022 – Results

Komander won the 2022 King of the Air tournament in the main event of FMLL’s November 20 event in Hawaiian Gardens. Click for full results from the event.

FMLL

November 20, 2022

Hawaiian Gardens, CA

Bovi & Gin Sevani over Paradox & Gem Gemini.

Team SAVAGE Black Metal & Juan Roman over Ninja Boy & Trailer King.

Hijo de Dos Caras & Valioso Jr over Barrio Boy & Karateca.

Sin Limite & Vega over Animaniac & Doble Cara.

Vito Fratelli & Profeta Jr over Los Vipers (Latigo & Toxin).

King of The Air 2022 Tournament

Komander over Gravity, Bendito, Torito Negro, & Black Danger