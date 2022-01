FMLL – 23 January 2022 – Results

LA PARK, Hijo De LA Park and LA Park Jr defeated Vito Fratelli, Profeta Jr and Sam Adonis in the main event of FMLL’s January 23 event in Los Angeles, CA. Click for full results.

FMLL

January 23, 2022

Leonardos

Los Angeles, CA

Koto Hiro over El Premohenio.

Chaz Herrera over Acero Dorado Jr & Paradox.

Candy Girl & Juan Roman over La Chaparita & Latigo Blanco.

Acero Dorado over HD Imposter to become the new FMLL National Campeon .

LA PARK, Hijo De LA Park & LA Park Jr over Vito Fratelli, Profeta Jr & Sam Adonis.