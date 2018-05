Bar Wrestling – 17 May 2018 – Quick Results

Hurricane Shane Helms picked up the win over Eli Drake in the main event of Bar Wrestling’s Aunt May on May 17 in Baldwin Park. Click for full results.

Bar Wrestling

Aunt May

May 17, 2018

American Legion #241

Baldwin Park, CA

Penta El Zero M & Rey Fenix over Scorpio Sky & Willie Mack.

B-Boy over Douglas James.

Violence Unlimited (Brody King & Tyler Bateman) over Rocky Romero & Kevin Martenson.

Xia Brookside over Joey Ryan.

DoomFly (Eli Everfly & Delilah Doom) over Brian Cage in a handicap match.

Taya Valkyrie, Luchasaurus, & Super Panda over Killer Baes (Heather Monroe & Laura James) & Kikutaro.

The Hurricane Shane Helms over Eli Drake.