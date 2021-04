Level Up – 02 April 2021 – Results

Jordan Cruz defeated J2 Mattioli in the main event of Level Up Pro Wrestling’s Red Tier on April 2, 2021 in La Mesa. Click for full results from the event.

Level Up Pro Wrestling

Red Tier

April 2, 2021

Level Up Pro Wrestling School

La Mesa, CA

KC Douglas over The Shadow Shinobi. [1’46]

Darren Troy Fable over Reptilio. [5’34]

Mike Camden over Sexy Fabrizio. [10’52]

Rebel Storm over Sweet Robin Shaw. [10’43]

Leo Canedo over Cameron August. [13’17]

Hunter Freeman over Jackson Calhoun. [9’53]

Jordan Cruz over J2 Mattioli. [16’02]