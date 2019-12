NJPW Lion’s Break Project 2 – 07 December 2019 – Results

El Phantasmo and Taiji Ishimori defeated The Mega Coaches in the main event of New Japan Pro Wrestling’s Lion’s Break Project 2 at CharaExpo USA on December 7. Click for full results.

New Japan Pro Wrestling

Lion’s Break Project 2

December 7, 2019

Anaheim Convention Center

Anaheim, CA

Alex Coughlin over Barret Brown via submission (Boston Crab). [6’51]



Misterioso Jr. & Aaron Solow over Sterling Riegel & Logan Riegel via backstabber by Misterioso. [10’16]



Yoshinobu Kanemaru over Clark Connors via submission (half Boston Crab). [7’45]



El Desperado over Ren Narita via facebuster. [11’23]



El Phantasmo & Taiji Ishimori over The Mega Coaches (Rocky Romero & Ryusuke Taguchi) via rollup on Taguchi by Ishimori. [15’47]