Bar Wrestling – 09 October 2019 – Results

The Rock N’ Roll Express defeated RockNES Monsters in the main event of Bar Wrestling’s October 9 event in Los Angeles. Click for full results.

Bar Wrestling

Bar Wrestling 45: You Got It, Dude

October 9, 2019

Bootleg Theater

Los Angeles, CA

Heather Monroe, Dom Kubrick, & Jake Atlas over Andy Brown, Tyler Bateman, & Ray Rosas. [16’56]



Eli Everfly over Watts. [9’34]



Los Luchas (Zokre & Phoenix Star) over Taya Valkyrie & Joey Ryan. [12’23]



Daga over Brian Cage. [9’16]



Tessa Blanchard over Miranda Alize. [10’20]



Rock N’ Roll Express (Ricky Morton & Robert Gibson) over RockNES Monsters (Yuma & BHK). [6’52]