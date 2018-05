Warhog defeated The Mummy to retain the LLA title in the main event of LLA’s May 6 show in Los Angeles. Click for full results.

Lucha Libre Alliance

May 6, 2018

Los Angeles, CA

Sexy Chino over Montezuma and Twisto.

Jaguar de Oro over Calavera.

Capt. Jack Fancy & Maligno over Vulcan Jr. & Imperio.

Kayam, Jalisco & Alas de Oro over Malice, Vito Fratelli & Super Natural.

Warhog over The Mummy to retain the LLA Championship.