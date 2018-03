NJPW “Strong Style Evolved” – 25 March 2018 – Results

The Golden Lovers defeated The Young Bucks in the main event of New Japan Pro Wrestling’s Strong Style Evolved in Long Beach. Click for full results.

New Japan Pro Wrestling

Strong Style Evolved

March 25, 2018

Walter Pyramid

Long Beach, CA

Roppongi 3k (Sho, Yoh, & Rocky Romero) over SoCal Uncensored (Scorpio Sky, Christopher Daniels, & Frankie Kazarian) via 3K on Scorpio Sky. [10’01]

David Finlay & Juice Robinson over Hirooki Goto & Gedo via Prima Nocta. [7’26]

KES (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) over Toru Yano & Chuckie T via Killer Bomb. [10’50]

Marty Scurll & Cody over The Guerrillas of Destiny (Tanga Loa & Tama Tonga) via Cross Rhodes by Cody on Tanga Loa. [10’57]

Hiromu Takahashi, BUSHI, SANADA, & Tetsuya Naito over Dragon Lee, Ryusuke Taguchi, KUSHISDA, & Hiroshi Tanahashi via Destino by Naito on Taguchi. [12’17]

Will Ospreay over Jushin Liger via OsCutter. [10’39]

Minoru Suzuki & Zack Sabre Jr. over Kazuchika Okada & Tomohiro Ishii by ref stoppage. [20:03]

Jay White over Hangman Page via Blade Runner to retain the IWGP U.S. Championship. [21’11]

The Golden Lovers (Kenny Omega & Kota Ibushii) over The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) via Golden Trigger. [37’32]