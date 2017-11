Baja Stars USA – 18 November 2017 – Quick Results

Black Abyss USA, Angel Blanco Jr, and Estudiante Jr defeated Enigma, Super Kendo, and El Genio Del Aire in the main event of Baja Stars USA’s November 18th show in San Diego. Click for complete results.

Baja Stars USA

November 18, 2017

Montgomery Waller Rec. Center

San Diego, CA

Mike Camden over Hunter Freeman

Death Scorpio over Destello and Thanos in a Triple Threat Match

Nightmare Azteca & Efekto over Nacho Libre & Payaso Ronnie

Chik Tormenta over Lady Lee in 2/3 Falls

Bufalo Ayala over Viento in 2/3 Falls

Black Abyss USA, Angel Blanco Jr, & Estudiante Jr over Enigma, Super Kendo, & El Genio Del Aire

Credit: Chris Duncan