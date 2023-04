GCW presents Jimmy Lloyd’s D-Generation F – 31 March 2023 – Results

Wasted Youth won a four-way tag team match in the main event of Jimmy Lloyd’s D-Generation F on March 31 in Los Angeles. Click for full results.

Game Changer Wrestling

Jimmy Lloyd’s D-Generation F

March 31, 2023

Ukrainian Cultural Center

Los Angeles, CA

Terry Yaki over Bobby Flaco and Brogan Finlay and Lucas Riley and Man Like DeReiss and MBM and Midas Kreed. (7:08)

Cole Radrick over Titus Alexander. (8:47)

Jack Cartwheel over Hunter Drake. (9:52)

Sandra Moone over Kenzie Paige. (6:15)

Jimmy Lloyd over Bodhi Young Prodigy. (5:12)

Starboy Charlie over Alec Price. (11:25)

Sawyer Wreck over Bobby Orlando. (9:24)

Wasted Youth (Dyln McKay & Marcus Mathers) over Bang Bros (August Matthews & Davey Bang) and BestBros (Baliyan Akki & Mei Suruga) and CPF (Danny Black & Joe Lando). (19:30)