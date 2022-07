FMLS – 24 July 2022 – Results

Rayo De Jalisco and Solar defeated Angel Blanco Jr. and Vito Fratelli in the main event of the July 24 FMLS show in Los Angeles. Click for full results from the event.

FMLS

July 23, 2022

Don Quixote

Los Angeles, CA

Ultimo Imperio Jr over Last Turtle.

Scarecrow over Tortuguillo.

Rubi Gardenia & Amazona over Baronesa & Reyna Maya.

Super Astro Jr & Solar Jr over Hijo De Dos Caras & Hijo De Espanto Jr.

Rayo De Jalisco & Solar over Angel Blanco Jr & Vito Fratelli.