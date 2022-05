Octagon, Super Astro Jr and Valioso defeated Angel Blanco Jr, Acero Dorado and Vito Fratelli in the main event of the May 8 FMLS event in Los Angeles, CA. Click for full results.

FMLS

May 8, 2022

Los Angeles, CA

Black Turtle over Scarecrow.

Chavo Mar over Hijo de Acero Dorado.

Baronesa over Hit Girl.

Fishman Jr over Mascara Sangrada Jr.

Octagon, Super Astro Jr & Valioso over Angel Blanco Jr, Acero Dorado & Vito Fratelli.