EWF – 06 April 2019 – Results

Mariachi Loco and Los Meximachos defeated Rico Dynamite, Honest Jon, and Archamides in the main event of EWF’s April 6th event in San Bernardino. Click for full results.

Empire Wrestling Federation

April 6, 2019

VFW Post #8737

San Bernardino, CA

Davion Foreman vs. Andrew Evrist goes to a time limit draw.

Dragonfly Quinn over Dr. Phil Goode.

Black Metal & Ty Ray over Super Beetle & Anthony Idol.

Jordan Clearwater over Friar Juan Roman.

Mariachi Loco & Los Meximachos over Rico Dynamite, Honest Jon, & Archamides.