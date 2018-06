Bar Wrestling – 28 June 2018 – Quick Results

Brian Cage and Melissa Santos defeated DoomFly in the main event of Bar Wrestling’s June 28 show in Baldwin Park. Click for full results.

Bar Wrestling

Hold On To Your Butts

June 28, 2018

American Legion #241

Baldwin Park, CA

Luchasarus & Super Panda over Violence Unlimited (Brody King & Tyler Bateman), Matt Knicks & Stevie Fierce, and RockNES Monsters (Yuma & Kevin Martenson) in a four-way tag-team match. [11’41]

Taya Valkyrie over Mia Yim. [9’10]

Handicap Heroes (Gregory Iron & Zach Gowen) over PPRay (Peter Avalon & Ray Rosas). [11’14]

Douglas James over Andrew Everett. [11’39]

Shotzi Blackheart, Britt Baker, Kris Wolf, & Rachel Ellering over Killer Baes (Heather Monroe & Laura James), Tessa Blanchard, & Miranda. [14’50]

Jimmy Jacobs over Joey Ryan. [10’56]

Brian Cage & Melissa Santos over DoomFly (Eli Everfly & Delilah Doom). [23’36]