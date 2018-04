CWFH – 15 April 2018 – Quick Results

Championship Wrestling from Hollywood held their latest television tapings on April 15 in Port Hueneme. Click for spoilers to upcoming television episodes.

Championship Wrestling from Hollywood

April 15, 2018

Oceanview Pavillion

Port Hueneme, CA

Tomaste & Ryan Taylor over Agents of Chaos (R3 & Evan Daniels)

Los Rancheros (Rogelio [Che Cabrera] & Raul [Rico Dynamite]) over Ty Ray & Tommy DeFazio

Adrian Quest over Chris Bey.

Oliver Grimsley over Ray Rosas.

Suede Thompson over Richie Slade.

Fidel Bravo over Ju Dizz.

Tyler Bateman over ???.

Tito Escondido over “Uptown” Andy Brown to retain the Hollywood Heritage title.

Royce Issacs over EJ Sparks.

Ty Matthews over the FeeLyons (Osiris Mittens & Senor Buttons) in a handicap match.

Tyler Bateman over Max McManus.

Ryan Taylor, Tomaste, & Ray Rosas over Los Rancheros (Rogelio & Raul) & Oliver Grimsley.