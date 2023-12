Skyfire Pro – 10 December 2023 – Results

The Heartless Kings (J2 Mattioli, Fatal & Flama) defeated The Lucha Kings (Bamboo & El Rey) and Ju Dizz in the main event of Skyfire Pro’s December 10 event in San Diego, CA. Click for full results.

Skyfire Pro

Navidad Nightmare

December 10, 2023

San Diego, CA

Jeremiah Fresh over Astarix via Uranage (08:11.51)

THE REBEL STORM over Shota via Thunderstruck (09:46.50)

24k (“The Short King” Miggy Rose & “The M.A.W. Michael Hopkins) over Sky High(Mondo Rox & Robbie Lit) via Roll Up (10:43.24)

Antonio Rivers over Nic Zander via Canadian Destroyer (08:27.28)

CJ Tino over Tommy Wilson via Chaos Theory (16:09.94)

The Brothers Divine (Danny & Brendan Divine) over Z-Sharpe (Zara Zakher & G-Sharpe) via Generational Shift (14:27.46)

The Heartless Kings (J2 Mattioli, Fatal & Flama) over The Lucha Kings (Bamboo & El Rey) and Ju Dizz via Playmaker Lariat (17:52.09)