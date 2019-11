NJPW Showdown Los Angeles – 11 November 2019 – Results

Los Ingobernables de Japón defeated Bullet Club in the main event of New Japan Pro Wrestling’s New Japan Showdown Los Angeles on November 11. Click for full results from the event.

New Japan Pro Wrestling

New Japan Showdown Los Angeles

November 11, 2019

Globe Theater

Los Angeles, CA

Amazing Red & TJP over Aaron Solow & Alex Zayne by when Amazing Red hits a Code Red on Zayne. [10’24]

Colt Cabana & Toru Yano over Alex Coughlin & Karl Fredericks via Superman Pin on Coughlin by Cabana. [8’47]

El Desperado, Lance Archer, & Minoru Suzuki over Clark Connors, David Finlay, & Juice Robinson via Gotch Piledriver by Suzuki on Connors. [10’23]

Sanada & Evil over Rocky Romero & Tomohiro Ishii via Skull End by Sanada on Romero. [11’23]

Kota ibushi over Ren Narita via Elevated Half Boston Crab. [9’26]

Hirooki Goto, SHO, & YOH over El Phantasmo, Taiji Ishimori, & KENTA via GTR by Goto on Ishimori. [13’29]

BUSHI, Shingo, Takagi, & Tetsuya Naito over Gedo, Chase Owens, & Jay White via Last of the Dragon by Takagi on Gedo. [17’35]