Rey Mysterio’s Lucha Mayhem – 12 May 2018 – Quick Results

Rey Mysterio Jr. and Psicosis teamed to defeat John Hennigan and Brian Cage in the main event of Rey Mysterio’s Lucha Mayhem in El Cajon. Click for full results.

Rey Mysterio’s Lucha Mayhem

May 12, 2018

Sycuan Casino

El Cajon, CA

Tyler Bateman & B-Boy over PPRay (Ray Rosas & Peter Avalon) via double piledriver. [10’52]

Rey Horus over Steve Pain. [10’42]

Mascarita Sycuan (Dorada) over Black Diamond and Black Boy via plancha on Black Diamond. [9’23]

Extreme Tiger & Taya Valkyrie over Douglas James & Heather Monroe via Road to Valhalla on James by Valkyrie. [10’27]

Rey Mysterio Jr. & Psicosis over Brian Cage & John Hennigan via top rope leg drop on Cage by Psicosis. [16’54]