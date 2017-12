Maverick Pro – 23 December 2017 – Quick Results

Kevin Kross defeated James Storm to win the vacant Maverick Pro Heavyweight title in the main event of Maverick Pro’s Secret Santa Showdown in Los Angeles. Click for full results.

Maverick Pro

Secret Santa Showdown

December 23, 2017

American Legion #206

Los Angeles, CA

Kimberly Diamond over Mazzerati

Daniel Moon over Ricky Mandel and Keita Murray

Shotzi Blackheart over Stan Stylez

FeeLyons (Osiris Mittens & Senor Buttons) & Louie Louie over Black Dynamite, Jimi Mayhem, & Sean Black

Scorpio Sky over Chris Bey

Karlee Perez over Mazzerati

Katarina Leigh over Nurse Ratchet and Jennifer Thomas

Kevin Kross over James Storm by submission to win the vacant Maverick Pro Heavyweight title