TJPW – 31 March 2023 – Results

Tokyo Joshi Pro Wrestling

March 31, 2023

Globe Theater

Los Angeles, CA

Free WiFi (Hikari Noa & Nao Kakuta) over Arisu Endo & Suzume (11:37)

Janai Kai over Yuki Kamifuku (5:11)

Hyper Misao & Trish Adora over Raku & Yuki Aino (9:16)

Wasteland War Party (Heidi Howitzer & Max The Impaler) over Miu Watanabe & Shoko Nakajima (11:51)

Rika Tatsumi over Billie Starkz to retain the International Princess Title.(8:44)

Magical Sugar Rabbits (Mizuki & Yuka Sakazaki) over 121000000 (Maki Ito & Miyu Yamashita) to win the Princess Tag Team Championship. (16:07)