Promociones Cholo De Tijuana – 15 January 2022 – Results

LA Park, Hijo de LA Park and LA Park Jr, defeated Pirata Morgan, Hijo de Pirata Morgan and Pirata Morgan Jr. in the main event of the January 15 Promociones Cholo De Tijuana in Tijuana, BC, MX. Click for full results.

Promociones Cholo De Tijuana

January 15, 2022

Auditorio de Tijuana

Tijuana, BC, MX

Sick Boy, Lady Lee & Ray Star over Mafioso & Hijo De Tornado Negro.

Mini Rey Misterio & Mini Vikingo over Calibus & Astrolux.

Tornado Negro over Rey Calitri.

Super Calo Jr & Alan Stone Jr over Genio Del Aire & Proximo , & Arkangel Divino & Ultimo Maldito.

Misterioso Sr , Misterioso Jr & Chucho El Roto over Hysteria, Blood Eagle & Super Fly.

For the Campeonato de Peso Completo de Promociones El Cholo and NEW Champion Blue Demon Jr over Vito Fratelli.

LA Park, Hijo de LA Park & LA Park Jr over Pirata Morgan, Hijo de Pirata Morgan & Pirata Morgan Jr.