KnokX Pro – 09 September 2018 – Quick Results

Jacob Fatu defeated Maverick in a non-title match in the main event of KnokX Pro’s September 9 matches at the Long Beach Comic Con. Click for the day’s results.

KnokX Pro

Long Beach Comic Con

September 9, 2018

Long Beach Convention Center

Long Beach, CA

Justin Kid over Slick Back Heart Attack.

Syko Stu S.A. over K-Dubb.

The Rapture over Kraken Zero.

Gene Simmons over Bison Beltane.

K-Dubb over ???.

El Otero over ???.

Syko Stu S.A. over Otto Von Clutch.

Jacob Fatu over Maverick in a non-title match.