Heroes of Lucha Libre – 02 June 2018 – Quick Results

Rey Mysterio Jr. defeated Trumposo in two out of three falls for the main event of Heroes of Lucha Libre’s June 2 event at the Galen Center in Los Angeles. Click for full results.

Heroes of Lucha Libre

June 2, 2018

Galen Center

Los Angeles, CA

Attendance: approx. 3,000

Voando & Chemist over Mogul & Blood Eagle.

Mini Rey Misterio over. Pierrothio.

Lady Maravilla over Chik Tormenta.

Kraken Legion over Mayan Legion.

Rey Wagner Jr. & Hijo de Dr. Wagner Jr. over LA Park & Hijo de LA Park in two falls.

Rey Horus & Ocelot over Bestia 666 & Damian 666.

Timeblas Jr. & Huracan Ramirez Jr. over Sam Adonis & Oriental.

Rey Mysterio Jr. over Trumpos0 in two out of three falls.