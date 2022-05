Lucha VaVoom held their annual Cinco de Mayo show at the Mayan Theater in Downtown Los Angeles on May 5. Click for full results from the event.

Lucha VaVoom

Cinco De Mayan

May 5, 2022

Mayan Theater

Los Angeles, CA

Crazy Chickens over Vito “Brutus” Fratelli & Aguaman.

Jack Cartwheel & Lil Cholo over El Calaveras.

Taya Valkyrie & Magno over DMT Azul & Rey Horus.

Piloto Suicida & Valioso over Dr Maldad & El Chupacabra.