Heroes of Lucha Libre – 1 October 2017 – Results

Blue Demon Jr., Tineblas Jr., and L.A. Park defeated Trumposo, Sam Adonis, and Russian Hacker of in the main event of Heroes of Lucha Libre at the Citizens Business Bank Arena in Ontario, CA tonight.

Heroes of Lucha Libre

October 1, 2017

Citizens Business Bank Arena

Ontario, CA

Attendance: 2500

Pierrothito & Demus 3:16 over Mini Rey Misterio & Octagoncito

Mascara Sagrada & El Oriental over Pirata Morgan & Hijo de Dos Caras

Canek Jr. & Fishman Jr. over Hurican Ramirez Jr. & Hijo de L.A. Park

Blue Demon Jr., Tineblas Jr., & L.A. Park over Trumposo, Sam Adonis, & Russian Hacker