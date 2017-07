MWF – 02 July 2017 – Quick Results

Kiss III, Kiss Jr., and Karisma defeated Super Maquina Jr., Punisher, and La Furia in the main event of MWF’s July 2nd show in Los Angeles. Click for full results.

Mexican Wrestling Federation

July 2, 2017

Boys & Girls Club of East Los Angeles

East Los Angeles, CA

Rey Volcan over El Lobo

Mr. California over Biagio Crescenzo and V-Pacalypse in a broken glass death match

Poder Infernal & V-Pacalypse over Rayo de Plata & Rey Volcan

Kiss III, Kiss Jr., & Karisma over Super Maquina Jr., Punisher, & La Furia