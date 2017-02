UIPW – 05 February 2017 – Quick Results

In the better late than never department, here are results from UIPW’s latest show on February 5th in Los Angeles. Misterio Negro, Brian Cage, and Enigma defeated Misterio Jr., Shamu Jr., and Acero Dorado in the main event. Click for full results.

UIPW

February 5, 2017

Clela Arena

Los Angeles, CA

Nightmare Azteca, over Kid Tornado, Ricky the Activist, Lucha Turtle, and Potro Romano

Amazona & Lady Lee over Twisted Sisterz (Thunder Rosa & Holidead)

Super Natural & Ray Rosas over Hector Canales & Coa Blue

Los Luchas (Phoenix Star & Zokre) over Hijo de Supremo & Supremo Jr.

Misterio Negro, Brian Cage, & Enigma over Misterio Jr., Shamu Jr., & Acero Dorado