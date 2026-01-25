FMLS – 25 January 2026 – Results

FMLS ran at Leonardos de Huntington Park in Huntington Park, CA. Click for results.

FMLS
January 25, 2026
Leonardos de Huntington Park
Huntington Park, CA

Don Caliente over Inferno Abdul

LiveDanger (Livewire Charlie and Danger Ross) over TJ Fighters (King Enigma and Enigma Jr.)

Los Gallo Tapado (Gallo Tañado Jr. and Hijo del Gallo Tapado) over Coco Amarillo 2 and Talismán

Las Shotas (Jessy Ventura & Diva Salvaje) over The 4:20 Brothers (Skalibur & KMIKC)

Blue Demon Jr. and Bulletproof Troop over Angel Blanco Jr. and Vito Fratelli

Andrade El Idolo over Carlito to retain the WWC Universal Heavyweight Championship

