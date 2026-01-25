FMLS ran at Leonardos de Huntington Park in Huntington Park, CA. Click for results.
FMLS
January 25, 2026
Leonardos de Huntington Park
Huntington Park, CA
Don Caliente over Inferno Abdul
LiveDanger (Livewire Charlie and Danger Ross) over TJ Fighters (King Enigma and Enigma Jr.)
Los Gallo Tapado (Gallo Tañado Jr. and Hijo del Gallo Tapado) over Coco Amarillo 2 and Talismán
Las Shotas (Jessy Ventura & Diva Salvaje) over The 4:20 Brothers (Skalibur & KMIKC)
Blue Demon Jr. and Bulletproof Troop over Angel Blanco Jr. and Vito Fratelli
Andrade El Idolo over Carlito to retain the WWC Universal Heavyweight Championship
Be the first to comment on "FMLS – 25 January 2026 – Results"