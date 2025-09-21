Baez Entertainment – 21 September 2025 – Results

Posted By: SoCalUNCENSORED.com 09/21/2025

Baez Entertainment ran at the Oxnard Elks Lodge in Oxnard, CA. Click for results.

Baez Entertainment
September 21, 2025
Oxnard Elks Lodge
Oxnard, CA

Mirage over Skalibur

Fatal over Chris Nasty

Doble Cara over Azteca Jr. in a 2-out-of-3 Falls Match
1st Fall: Doble Cara over Azteca Jr.
2nd Fall: Azteca Jr. over Doble Cara
3rd Fall: Doble Cara over Azteca Jr.

Sanely over Tabata in a 2-out-of-3 Falls Match
1st Fall: Sanely over Tabata
2nd Fall: Tabata over Sanely via submission
3rd Fall: Sanely over Tabata

Mascara Dorada and Atlantis over Rey Leon and Felino Jr. in a 2-out-of-3 Falls Match
1st Fall: Rey Leon and Felino Jr. over Mascara Dorada and Atlantis
2nd Fall: Mascara Dorada and Atlantis over Rey Leon and Felino Jr.
3rd Fall: Mascara Dorada and Atlantis over Rey Leon and Felino Jr.

