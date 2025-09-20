Game Changer Wrestling – 20 September 2025 – Results

Game Changer Wrestling presented Homecoming: Los Angeles at the Ukrainian Culture Center in Los Angeles, CA. Click for results.

Game Changer Wrestling

Homecoming: Los Angeles

September 20, 2025

Ukrainian Culture Center

Los Angeles, CA

Sam Stackhouse over KJ Orso in a Steel Cage Match

Man Like DeReiss over Matt Cardona

Jack Cartwheel over Oro

Atticus Cogar over Vipress

1 Called Manders over Marcus Mathers

Jordan Oliver over Frankie Kazarian

Bear Bronson over Mance Warner

Starboy Charlie over Joey Janela

Matt Tremont over Dr. Redacted to retain the GCW Ultraviolent Championship