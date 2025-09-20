Game Changer Wrestling – 20 September 2025 – Results

Game Changer Wrestling presented Homecoming: Los Angeles at the Ukrainian Culture Center in Los Angeles, CA. Click for results.
Game Changer Wrestling
Homecoming: Los Angeles
September 20, 2025
Ukrainian Culture Center
Los Angeles, CA
Sam Stackhouse over KJ Orso in a Steel Cage Match
Man Like DeReiss over Matt Cardona
Jack Cartwheel over Oro
Atticus Cogar over Vipress
1 Called Manders over Marcus Mathers
Jordan Oliver over Frankie Kazarian
Bear Bronson over Mance Warner
Starboy Charlie over Joey Janela
Matt Tremont over Dr. Redacted to retain the GCW Ultraviolent Championship
