RMW Lucha Libre – 19 September 2025 – Results

RMW Lucha Libre presented Back To La Lucha Libre III at Franklin Elementary School in Oxnard, CA. Click for results.
RMW Lucha Libre
Back To La Lucha Libre III
September 19, 2025
Franklin Elementary School
Oxnard, CA
The Spaniard Romann over Nic Zander via submission
Lucha Solos (Ultimo Maldito and Arcangel Divino) over El Mexica and Fatal
Zyra over Taniya to become the new RMW Lucha Libre Women’s Champion
Vito Fratelli over Chandler Hopkins and Hijo de Dos Cards in a Triple Threat Match
Reina Dorada over Lady Lee and Lady Pink in a Three-Way Dance
Lady Lee eliminated Lady Pink via submission
Reina Dorada eliminated Lady Lee via pinfall
Ciclon Ramirez Jr. and Diamante Azul over La Familia de Tijuana (Hijo de Rey Misterio and Halloween)
